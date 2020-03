Kabelschaden legte Vodafone-Netz rund um Bad Waldsee und Bad Wurzach lahm

Rund um Bad Waldsee, Bad Wurzach und Ravensburg hat es von Dienstagmorgen bis Mittwochabend eine Störung im Vodafone-Netz gegeben. Betroffen waren rund 1000 Kunden des Vodafone-Unternehmens Unitymedia. Die Störung sei inzwischen komplett behoben, teilt der Netzbetreiber mit.

Der Grund für den Ausfall sei ein Kabelschaden gewesen. An der Bahnstrecke in Biberach wurde am Dienstagmorgen ein Vodafone-Glasfaserstrang zerstört – die Zufuhrtrasse nach Bad Wurzach, Bad Waldsee und Umgebung. Die zerstörte Zufuhrtrasse musste mit aufwändigen Tiefbauarbeiten erneuert werden, teilt Unternehmenssprecher Volker Petendorf mit. Die Arbeiten seien am Mittwochabend abgeschlossen gewesen.