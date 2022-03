Kabelarbeiten für Glasfaser laufen auf Hochtouren

Neben den aktuellen Tiefbaumaßnahmen in Mittelurbach, führen die Mitarbeiter der Firma Telecom Kellner die Kabelarbeiten in den bereits bestehenden Hauseinführungen in diesem Gebiet. Da die ausführende Baufirma die Anzahl an Baukolonnen erhöht hat, wird in Mittelurbach in mehreren Straßen parallel gearbeitet. Dadurch sollen weitere Bauverzögerungen vermieden werden.

Die Maßnahmen werden nun vom Buchholzweg 28 an bis zur Burgstockstraße 66, in Richtung Ortsausgang, fortgesetzt. Entlang der K 7934 erfolgt ein Lückenschluss mit den bereits verlegten Leerrohren. Parallel werden die Breitbandleerrohre in der Urbachstraße, zwischen der Hausnummer 42 und 32 verlegt. Im Anschluss daran erfolgt der Ausbau zwischen der Urbachstraße 30 und der Urbachstraße 27. Die Haupttrasse im Wilmenweg soll voraussichtlich Anfang April gebaut werden. Der Bau der Breitbandtrasse entlang der K 7934 bis zu Burgstockstraße 51 soll zum aktuellen Planungszeitpunkt als letzter Bauabschnitt erfolgen. Der Bauzeitenplan sieht eine Fertigstellung der Tiefbau- und Kabelarbeiten bis Ende Mai 2022 vor.

Für alle Anschlussnehmer gilt zu beachten, dass nach der baulichen Fertigstellung mit zusätzlichen zwei Monaten für die abschließende Dokumentation des Netzes zu rechnen ist. Danach sind weitere maximal sieben bis acht Monate für die Inbetriebnahme des Netzes durch den Netzbetreiber NetCom BW anzusetzen. Die Anschlussnehmer werden von der Stadtverwaltung und der NetCom BW vor der definitiven Inbetriebnahme des Netzes umfassend informiert.

Aufgrund der häufigen Nachfrage rät die Stadt ausdrücklich dazu, zum aktuellen Zeitpunkt die bestehenden Internetverträge nicht verfrüht zu kündigen. Für weitere Details sollte hierfür zuerst Rücksprache mit dem zukünftigen Betreiber des Glasfasernetzes, der NetCom BW, gehalten werden (https://www.netcom-bw.de/privatkunden/kontaktformular).

Abschließend bittet die Stadt, im Baustellenbereich den notwendigen Abstand zu den großen Gerätschaften zu halten, die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu beachten und einander mit Respekt und Verständnis zu begegnen.