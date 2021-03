Kabelarbeiten führen zu Sperrung

Im Zeitraum zwischen dem 10. März und dem 8. April werden im Bereich des Geh- und Radweg am Ortsende von Bad Waldsee in Richtung Michelwinnaden Bauarbeiten vorgenommen. Die Arbeiten dauern nach Angaben der Stadtverwaltung zirka zehn Arbeitstage in diesem Zeitraum. Fußgänger werden über einen Fußgängernotweg an der Maßnahme vorbeigeführt. Radfahrer werden auf der Fahrbahn an der Maßnahme vorbeigeführt. Der Hägelesmoosweg wird ab der Einmündung Steinenberger Straße bis zur Stahlsstraße vollgesperrt. Der Grund für die Sperrung sind Kabelverlegearbeiten.