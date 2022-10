Kabarettist Vince Ebert gastiert im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee

Der Kabarettist Vince Ebert kommt am Sonntag, 23. Oktober, um 20 Uhr auf die Bühne im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee. Der studierte Physiker begann 1998 seine erfolgreiche Kariere als Kabarettist, nachdem er als Unternehmensberater und in der Marktforschungtätig war. Folgerichtig nennt sich sein neues Programm „Make science great again“.

Vince Ebert wollte es genau wissen und begab sich für ein Jahr nach Amerika. Dort traf er die verschiedensten Menschen, er sprach mit Wissenschaftler, Künstler und mit Leuten wie du und ich, stets auf der Such nach einer ganz elementaren Frage: Wie kann es sein, dass eine Nation wie Amerika zum Mond fliegt aber keine funktionierende Duscharmatur zustande bringt. Kann man es in Amerika wirklich von Tellerwäscher zum Millionär bringen oder bleibt man eben doch ein Tellerwäscher? Gibt es tatsächlich Käse in Sprühdosen und liegt die Ukraine in Portugal? Amerika irritiert und ist gleichzeitig die führende Wissenschaftsnation der Welt.

Vince Ebert versucht Antworten zu finden, gibt Einsichten in reale und irreale Welten, klärt über Denkfehler auf, vergisst darüber aber nicht den Humor, wie aus einer Pressemitteilung der Veranstalter hervorgeht.