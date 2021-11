Kabarettist Stephan Bauer ulkt in neuem Programm über Ehepaare

Der Kabarettist Stephan Bauer kommt mit seinem Programm „Ehepaare kommen in den Himmel - in der Hölle waren sie schon“ am Samstag, 6. November, um 20.00 Uhr im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee.

Frauen brauchen Männer und umgekehrt – eigentlich eine Binsenweisheit wären da nicht die Fallstricke der Geschlechtergerechtigkeit, in denen sich die Geschlechter gerne verheddern. Soll ein Mann den Sonnenschirm über seine Frau halten während diese den Rasen mäht? Oder soll eine Frau mit den kalten Füssen das Bier ihres Gatten kühlen? Fragen, die einer Antwort bedürfen, aber ohne überhebliches und primitives Macho-Getue, sondern mit Klarheit, Zielstrebigkeit und Entscheidungsfreude. Mit Stephan Bauer wird dem Publikum einiges abverlangt und der Lachmuskel kommt nicht zur Ruhe.

Karten gibt es bei Tourist-Information, Ravensburgerstraße 3, in Bad Waldsee, Telefonnummer 07524 / 94 13 42 sowie bei reservix oder im Internet unter der Internetseite www.kultur-am-see.de. Karten kosten im Vorverkauf 23 Euro, ermäßigt 21 Euro. An der Abendkasse 24 Euro, ermäßigt 22 Euro.