Kabarettist Philipp Weber kommt nach Bad Waldsee

Die Bühne im Haus am Stadtsee von Bad Waldsee betritt Philipp Weber am Donnerstag, 22. Dezember, um 20 Uhr. Mit seinem Programm „Durst –Warten auf Merlot“ möchte der Kabarettist sein Publikum laut Ankündigung mit dem globalen Trinkverhalten der Mitmenschen bekanntmachen – will doch vernünftiges Trinken gelernt sein.

Der vielfach ausgezeichnete Weber, unter anderem mit dem Deutschen Kabarettpreis, möchte sein Publikum aufklären sich den Inhalt der verschiedenen Getränke genau anzusehen. Er bringt Klarheit und Ordnung in das Trinkverhalten und ist ein hervorragender Meister der Volksaufklärung, wie dem Presseschreiben weiter zu entnehmen ist.

Karten für die Veranstaltung gibt es an der Abendkasse, bei der Bad Waldeer Tourist Information, Ravensburgerstraße 3, Telefon 07524/941342, auf der Homepage www.kultur-am-see.de oder bei reservix. Schüler und Studenten erhalten Ermäßigung.