Künstlerin aus Bad Waldsee öffnet ihr Atelier

Die Bad Waldseer Künstlerin Alexandra Gebhart öffnet am 27. und 28. Juni ihr Atelier in Bad Waldsee. Die nimmt damit an der Aktion „Offenes Atelier“ des Internationalen Bodensee-Clubs teil. Künstler im Kreis Bodensee, Oberschwaben und Allgäu öffnen ihre Ateliers, um den Besuchern Einblicke in ihre privaten Ateliers zu geben und sich über die Schulter schauen zu lassen.

Das Atelier ist am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Neben ihren eigenen Arbeiten zeigt Alexandra Gebhart auch Werke ihrer Schwester, Christine Gebhart. Alexandra Gebhart zeigt Arbeiten in Öl auf Leinwand, Recycling-Kunst aus Papier aus der Zeit des Lockdowns sowie auch zeichnerische Arbeiten unter Wachs. Foto: Alexandra Gebhart