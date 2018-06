„Können Vorgehen der Stadt nicht nachvollziehen“

Im Juli 2017 hat der Gemeinderat über den Sportentwicklungsplan entschieden und auf die Erarbeitung einer Prioritätenliste bis Jahresende 2017 gepocht. Die Stadt hat diese interne Frist gleichwohl verstreichen lassen. Erst nachdem die Fraktionen sich gemeinschaftlich für das Thema einsetzten, wird der Plan in der Juni-Sitzung des Gemeinderats bearbeitet. Wolfgang Heyer hat bei den Vorständen der Sportgemeinschaft, Markus Fürst und Ulrich Gassner, nachgehakt.

Können Sie das Vorgehen der Stadt in puncto Sportentwicklungsplan nachvollziehen?

Wir können das Vorgehen der Stadtverwaltung diesbezüglich nicht nachvollziehen. Dass so viel Zeit verstrichen ist, war unseres Erachtens sehr unglücklich. Deshalb war es umso wichtiger, dass der Gemeinderat Druck gemacht hat, so dass wir nun bei der Umsetzung hoffentlich vorankommen und das Thema nicht irgendwann stillschweigend in der Schublade verschwindet. Dafür ist der Sportentwicklungsplan für die Zukunft der Vereine und Sportstadt Bad Waldsee zu wichtig.

Ist die Sportgemeinschaft in dieser Sache in den vergangenen Monaten selbst aktiv geworden?

Selbstverständlich. Die Sportgemeinschaft hat ihre Prioritätenliste der Stadtverwaltung bereits Mitte letzten Jahres vorgelegt. Nachdem jedoch bis Ende 2017 nichts passiert ist, haben wir erneut das Gespräch mit der Stadtverwaltung gesucht und daraufhin das weitere Vorgehen mit den Sportvorständen abgestimmt. Es folgten Gespräche mit allen Fraktionen des Gemeinderats.

Auf Drängen der Fraktionen wird das Thema in der Juni-Sitzung also besprochen. Was versprechen Sie sich von dieser Sitzung?

Einen detaillierten Umsetzungsplan der Handlungsempfehlungen des Sportentwicklungsplans mit verbindlichen Zeitangaben.

Warum wäre ein großes Sportzentrum für Bad Waldsee so wichtig?

Die SG spricht sich für die Umsetzung eines Sportzentrums aus, denn die Schaffung birgt hervorragende Entwicklungschancen für den Breiten- und Wettkampfsport in Bad Waldsee. Durch die Zentralisierung mehrerer Sportarten an einem Standort könnten Flächen an anderer Stelle frei werden und so eine Win-Win-Situation für Vereine und Stadt entstehen. Die vorgestellte Handlungsempfehlung ist visionär, aber für eine Stadt wie Bad Waldsee keinesfalls utopisch.

Viele Ehrenamtliche haben sich bei der Ausarbeitung des Sportentwicklungsplans eingebracht. Glauben Sie, dass diese Beteiligten sich bei der weiteren Ausgestaltung des Themas nochmals so intensiv einbringen werden oder ist zwischenzeitlich zu viel Motivation beziehungsweise Wille verloren gegangen?

Von September 2016 bis Februar 2017 traf sich die lokale Planungs- und Expertengruppe zu fünf Arbeitssitzungen. Insgesamt brachten sich 13 Mitgliedsvereine sowie die Vorsitzenden der SG in die Analyse- und Konzeptionsphase des Sportentwicklungsplans ein. Aufgrund dieses arbeitsintensiven Einsatzes wurden selbstverständlich hohe Erwartungen geweckt. Aber um es ganz deutlich zu sagen: Die Sportvereine sind nach wie vor motiviert und arbeiten bereits intensiv an der Umsetzung des Sportentwicklungsplans, zum Beispiel an der Formulierung der Hallenbelegungskriterien. Allerdings sind wir auf die Unterstützung der Stadtverwaltung angewiesen, denn viele Handlungsempfehlungen verlangen eine erweiterte Infrastruktur.

Sie haben die Hallenbelegung angesprochen, ein wiederkehrendes Streitthema. Gibt es vonseiten der Sportgemeinschaft hierfür einen neuen Lösungsansatz?

Bislang hat die SG versucht die Anfragen der Vereine nach Hallenzeiten möglichst vollumfänglich zu erfüllen. Dabei wurden bei der Vergabe Kriterien zu Grunde gelegt, die beispielsweise Kinder- und Jugendgruppen zwischen 17.30 und 20 Uhr Vorrang einräumten. Allerdings sind die Sporthallen mittlerweile so ausgelastet, dass keine weiteren Übungszeiten vergeben werden können. Daher arbeiten derzeit mehrere Sportvorstände an der Formulierung transparenter Hallenbelegungskriterien, die der Sportentwicklungsplan ja ebenfalls fordert. Somit werden Entscheidungen bei der Vergabe von Hallenzeiten nachvollziehbarer.

Welche weiteren Projekte stehen bei der SG in den nächsten Wochen und Monaten an?

Wir wollen die transparenten Hallenbelegungskriterien noch vor den Sommerferien in der nächsten SG-Hauptversammlung zusammen mit der Stadtverwaltung verabschieden. Das nächste Projekt ist dann der Aufbau einer SG-Geschäftsstelle als Dienstleister für die Sportvereine. Darüber hinaus arbeiten wir aktuell an einer Info-Broschüre über das Sportangebot in Bad Waldsee.