Königstäler Narren planen für ein Mittelurbach im Jahr 2030

Der Mittelurbacher Umzug erfährt Jahr für Jahr immer noch größeren Zuspruch. Mehrere tausend Zuschauer säumen am Fasnetssamstag die Straßen der Waldseer Ortschaft und erfreuen sich an ideenreichen Umzugswagen und kreativen Kostümen. Damit dies auch am 2. März wieder gelingt, werkeln die Königstäler Narren seit dem Jahreswechsel Samstag für Samstag im Narrenschopf und stellen dabei ihr handwerkliches Können unter Beweis.

Der Präsident steckt den Bleistift wieder hinter’s Ohr, nachdem er damit eine lange Linie aufgezeichnet hat auf einem Stück Sperrholz. Dann greift er zur Säge, die lautstark ihr Werk verrichtet und eine der grauen Kulissen in zwei Stücke teilt. „Eine gewisse handwerkliche Erfahrung ist natürlich schon nützlich bei der Herstellung unserer Fasnetsfahrzeuge“, weiß der 64- Jährige Gerhard Frick.

Der Schreiner im (Un)Ruhestand ist an diesem kalten Samstagmorgen mit einem Helferteam der Königstäler Narren im Schopf zu Gange. Da wird gesägt, gehämmert, gebohrt, geschraubt und gemalt – und mit Blick auf den Kalender legen bei diesem Treffen Anfang Februar alle nochmals einen Gang zu. „Dieses Jahr haben wir durch die lange Fasnet zwar etwas mehr Luft, aber so langsam sollten wir schon in die Zielgerade kommen, weil wir ja auch bald zum Sammeln müssen“, sagt Präsident Frick mit Verweis auf den prall gefüllten närrischen Terminkalender.

Das Fasnetsmotto 2019 nimmt die dörfliche Entwicklung im „Königstal“ in den Blick. Als Vorlage dient die geplante, aber nicht unumstrittene Stadtentwicklung. „Der Städtische Rahmenplan Bad Waldsee 2030 – Die Königstäler Narren planen jetzt schon“ heißt es daher dieses Mal. Und an witzigen Ideen für ein Mittelurbach in gut zehn Jahren scheint es den Narren nicht zu mangeln.

So war der Maler Herbert Pohl beim jüngsten Treffen mit dem Bemalen einer „Fahr-Bar“ beschäftigt, die als rollende Kneipe das beliebte „Rad“ wird ablösen müssen, wenn die Gastwirtsfamilie Spehn eines Tages ernst macht mit dem Ruhestand. „Dieses Mal hat die Wirtschaft am Fasnetssamstag erstmals geschlossen und dann hat die ’Fahr-Bar’ bereits ihren ersten Einsatz“, weiß Frick.

Aber nicht nur das drohende dörfliche Gaststätten-Sterben treibt die Königstäler um. Im Schopf entsteht aus ausgedienten Fässern ein hoher Aussichtsturm nach Waldseer Vorbild und ein graues Ufo steht bereit für Rundflüge hinein in die Stadt. „Damit umfliegen die Urbacher 2030 die langen Rückstaus auf der Bleichestraße und sind schneller am Ziel für ihre Einkäufe in der Innenstadt“, erläutert Dietmar Preindl die Intention des futuristischen Objekts, das am 2. März zum Einsatz kommen wird auf Urbachs Straßen.

Und damit die Waldseer Ortschaften nicht der Landflucht zum Opfer fallen, fordern die Narren bis 2030 die (Wieder) Einrichtung eines Kreissales am nahegelegenen Krankenhaus. Das Zauberwort lautet „Wohnortnahe Entbindung“ und auch dafür steht ein nahezu fertiges Mobil bereit mit einer Empfehlung für alle potentielle Eltern im gebärfähigen Alter.

„Ja klar, das ist schon immer ein Haufen Arbeit im Vorfeld, aber es macht Spaß. Wir haben in den letzten Jahren jüngere Helfer dazu gewonnen und mit ihnen kamen auch neue, pfiffige Ideen für den Umzug. Und die Frauen schneidern die passenden Kostüme, so dass das halbe Dorf gut beschäftigt ist für die Fasnet“, beschreibt Präsident Frick die Motivation der Königstäler Narren, alljährlich einen Umzug und mehrere Bälle auf die Beine zu stellen.

Heuer feiert der Verein mit seinen 380 Mitgliedern übrigens das 55-jährige Bestehen. „Wir wollen den Urbachern und den vielen Zuschauern aus der Umgebung am Fasnetssamstag einfach etwas bieten und wir sind gerne ein guter Gastgeber.“ Und dies nicht nur beim Umzug durch den Ort, sondern auch beim anschließenden bunten Treiben im Dorfgemeinschaftshaus, in zwei großen Partyzelten und im Freien - was Anfang März rein wettertechnisch gesehen kein Problem sein sollte.