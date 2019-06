Königstäler Narren laden zum Kinder- und Sommerfest

Das Kinder- und Sommerfest der Königstäler Narren auf dem Dorfplatz Mittelurbach startet am Sonntag, 30. Juni, ab 10.30 Uhr mit dem Frühschoppen. Es spielt die Musikkapelle Reute-Gaisbeuren.

Ab 11.30 Uhr gibt es einen gutbürgerlichen Mittagstisch, danach Kaffee und hausgemachten Kuchen. Es sind auch in diesem Jahr ab 14 Uhr wieder Kinderspiele vorgesehen.

Ab 16 Uhr ist musikalische Unterhaltung mit den Colibris, dazwischen um etwa 18 Uhr eine Einlage des „Oldie-FZ“ Bad Waldsee.

Das am Vorabend von der Lumpenkapelle eingeführte „Sommer meets Fasnet Vol 4“ findet am Samstag, 29. Juni, ab 18 Uhr im Zelt auf dem Dorfplatz in Mittelurbach statt.