König Achim übernimmt die Macht in Gaisbeuren

Am Freitagmorgen machte das Wetter in Gaisbeuren keinen vertrauenserweckenden Eindruck, was aber die Närrischen Gaisbeurer nicht davon abhielt, die Tradition des Narrenbaumstellens und anschließender Übernahme der Gemeindeverwaltung vorzunehmen.

Getreu dem Motto „Mittelalter“ gaben sich König Achim mit Gemahlin Angelika die Ehre und sorgten für einen ordnungsgemäßen Ablauf beim Stellen des Narrenbaumes. Forsch ging es voran in Richtung Ortschaftsverwaltung. Unter tatkräftiger Mithilfe der Ritter und dem Gefolge wurde die Gemeindeverwaltung erobert.

König Achim hielt seine Ansprache. Zwölf Monde sind ins Land gegangen und endlich ist die Zeit des Darbens vorbei. Lord Strobel sollte hervortreten, um die vollen Kassen abzugeben und sich zu unterwerfen. Ganz förmlich musste er niederknieen vor dem König und seine Hand zum Zeichen der Ehre zu küssen. Mit der Krönung des Strohhutes war dann die Machtübernahme endgültig besiegelt.

Wie in jedem Jahr gaben auch dieses Jahr die beiden Nachtwächter Anekdoten zum Besten. So kam es ans Licht, dass ein Gaisbeurer sich erst jetzt getraut hat, nachdem es die Möglichkeit gab, von einem waschechten Goißbockbeurer getraut zu werden. Achim S. zieht den Besuch des Kreissaales, der Enge des Verwaltungsgebäudes vor. Das neue Geschwindigkeitskontrollgerät hat nicht nur Fremde auf der B30 aufgenommen, selbst alteingesessene Ortsbewohner wurden Opfer dieses Gerätes nachts um halb zwei. Es wird gemunkelt, dass dies jedoch völlig beabsichtigt war, nur um sich den Gang zum Fotografen zu sparen. Schließlich ist das alles ein ausgeklügeltes Zeitmanagement. Es muss befürchtet werden, dass es aufgrund der Wartezeiten an der Fußgängerampel an der B30 zu Skelettbildung kommen könnte und diese dann an der Kirchenmauer lehnen.

Nachdem noch ausgiebig gesungen und gefeiert wurde, haben es die Närrischen Gaisbeurer geschafft, einen extra organisierten Shuttle zur neuen Raiffeisenbank nach Reute zu bekommen. Es ist ja bereits lange Tradition, dass die Närrischen nach der