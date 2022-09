Juniorenmannschaft zeigt sich treffsicher

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei den Meisterschaften des Deutschen Schützenbundes in München zeigten sich die Junioren der Vereinigten Schützengesellschaft Bad Waldsee in guter Trefferlaune und erreichten mit Nils Friedmann einen hervorragenden dritten Platz in der Einzelwertung mit dem Kleinkalibergewehr Dreistellung, drei mal 20 Schuss im knienden, liegenden und stehenden Anschlag. Mit erreichten 580 von 600 Ringen lag er nur einen Ring hinter dem Zweitplatzierten Leon Thieser aus Westfalen und vier Ringe hinter dem Sieger Simon Bauer aus Bayern. Seine Mannschaftskameraden platzierten sich im vorderen Drittel der Teilnehmer. Hermann Gütler belegte mit 557 Ringen Platz 16 und Julian Kumpf mit einem Ring weniger Platz 17. Mit dieser geschlossenen Leistung konnten die drei auch in der Mannschaft den dritten Platz sichern.

Friedmann, der mit seinen beiden Mannschaftskollegen auch für den SV Birkenhard und den SV Oberteuringen in weiteren Disziplinen an den Start ging, bescherte sich dann auch mit überragenden Leistungen jeweils den deutschen Meistertitel in den olympischen Disziplinen mit dem Luftgewehr und im KK-Gewehr drei mal 40. Mit der Mannschaft holten die drei im Luftgewehr Silber und im KK-Liegend erneut Bronze. Friedmann, der inzwischen in den Junioren Nationalkader aufgenommen wurde, reist im Anschluss an die Deutschen Meisterschaften direkt weiter nach Polen zu den KK-Europameisterschaften.

Mit den Schützinnen Sarah Geng, Maren Saup und Annabelle Lotter konnten die Mädels in der Jugendklasse KK-Liegendkampf mit der Mannschaft den achten Platz ergattern. Sarah Geng belegte in der Einzelwertung den 15. Platz.