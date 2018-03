Junior-Klimaschutzmanager spüren Energiefresser auf

Die allerersten Junior-Klimaschutzmanager der Bad Waldseer Stadtverwaltung und der Städtischen Rehakliniken sind im Sitzungssaal des Rathauses mit einer Urkunde ausgezeichnet worden. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Zuvor hatten sie Bürgermeister Roland Weinschenk sowie den Ausbildern der Energieagentur Ravensburg, Walter Göppel und Thomas Bainder, die Ergebnisse der Schulung vorgestellt. Zu den Aufgaben gehörten das Messen von Energieverbräuchen zuhause, am Arbeitsplatz und der Schule sowie das Erstellen von Beispielrechnungen, das Aufspüren von „Energiefressern“ und das Ausarbeiten von Handlungsempfehlungen zum Energiesparen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Debora Wolf und Katharina Riederer übernahmen im Namen der anderen Auszubildenden die Präsentation. „Zuhause haben wir Fernseher, Radio, Lampen, Wasserbett, Gefriertruhe und die Heizungspumpe gecheckt, im Rathaus Drucker und Kopierer“, erklärte Riederer laut Pressemitteilung. Der Fernseher werde täglich etwa drei Stunden lang genutzt und verbrauche dabei 390 Watt. Während der übrigen 21 Stunden im Standby-Modus verbraucht das Gerät sogar 609 Watt. Auch bei der Heizungspumpe im Keller habe sie großes Einsparpotenzial ermittelt, sofern man diese durch eine Hocheffizienzpumpe austauschen würde.

Stromräuber im Büro

In den Büroräumen im Rathaus und den Klinken könnte durch Abschalten der Drucker und Kopierer in der Mittagspause, am Abend und am Wochenende ebenfalls sehr viel Energie und somit Geld und CO2 gespart werden. Auch in den Rehakliniken habe man „Stromräuber“ entdeckt, zum Beispiel eine Reinigungsmaschine, die nur vier Stunden im Betrieb ist und während der restlichen 20 Stunden im Standby-Betrieb 410 Watt verschwende.

Auch die Kaffeeautomaten, Laptops, Kühlschränke und weitere Elektrogeräte wurden untersucht und teilweise „entlarvt“. Die gemessenen Geräte produzierten im Betrieb Stromkosten in Höhe von jährlich 957 Euro, im Standby-Betrieb zusätzlich 244 Euro. Durch „Steckerziehen“ oder komplettes Ausschalten könnte problemlos fast ein Drittel Energie eingespart werden, erklärte Debora Wolf laut Pressemitteilung.

Wie Bürgermeister Weinschenk sagte, sei es der Stadt Bad Waldsee wichtig, dass die Auszubildenden im Bereich des Energie- und Klimaschutzes geschult würden. Deshalb seien die Auszubildenden der Stadtverwaltung sowie der Städtischen Rehakliniken zu Junior-Klimaschutzmanagern ausgebildet worden. Die Zusatzausbildung Junior-Klimaschutzmanagern wurde in zwei Blöcken von der unabhängigen Energieagentur Ravensburg gGmbH geleitet. Die Ausbildung beinhaltet zwei Teile, so die Stadtverwaltung weiter. Der erste Teil fand Ende Februar statt. Dabei wurden folgende Themen genauer beleuchtet: Klimawandel, Energieversorgung/Energieverbrauch und erneuerbare Energien, richtiges Heizen und Lüften, effiziente Beleuchtung sowie Informationen zur Klimastrategie der Stadt Bad Waldsee und zum European Energy Award.