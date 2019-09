Jungzüchter präsentieren ihr Durchsetzungsvermögen

Im Rahmen der „Young Breeder Academy“ hat am Sonntag der 14. Jungzüchtertag der Rinderunion Baden-Württemberg (RBW) in Bad Waldsee in der Versteigerungshalle stattgefunden. Etwas mehr als 100 Vorführtiere waren zu der Veranstaltung gemeldet. Hierbei bekam das Publikum nicht nur traditionell Braunvieh, sondern auch Tiere aus der Rasse Fleckvieh und Holstein zu sehen. Dabei waren ganz junge Kälber im Ring bis hin zu Jungkühen, die ihr erstes Kalb zur Welt gebracht hatten.

Vorab: Es war sehr bemerkenswert, welch wunderschöne Tiere die Zuschauer an diesem Tag zu sehen bekamen. Jedes Tier hatte seinen eigenen Charakter – manchmal auch sehr impulsiv. Umso erstaunlicher war die Leistung der Vorführer, die ihre Rinder im Griff hatten. Gerade zarte Mädchen zeigten hier ihr Können und auch das Durchsetzungsvermögen gegenüber ihrem Tier.

Zeitig am Morgen kamen die Tiere mit ihren Besitzern und Vorführern in der Kurstadt an. Reger Betrieb herrschte bereits morgens um 7 Uhr in der Versteigerungshalle. Um 10.30 Uhr begann der Wettbewerb mit der Altersklasse der Drei- bis 23-jährigen Vorführer, der mit der Altersklasse 11 bis 24 Jahren seine Fortführung fand. Zwischen vier und sechs Tieren waren pro Gruppe jeweils im Ring. Diese waren auch in der Typenklasse gemischt. Jeder Ring (so nennt man die Vorführung) brachte einen Gruppensieger und Gruppenzweiten hervor. Die Gruppensieger kamen dann abschließend nochmal in einen Ring der ersten Altersklasse und der zweiten Altersklasse, um einen Champion zu küren.

Aus Bad Waldsee waren diese Betriebe vor Ort: Deient, Heinzler, Ott und Zimmermann. Es waren aber auch Beschicker mit einer relativ weiten Anreise vor Ort. So hatte der Betrieb Gliemenhof aus Schwäbisch Hall die weiteste Anreise mit 230 Kilometern. Auch Betriebe aus dem Gebiet Schwarzwald waren mit auf der Liste. Der Großteil jedoch kam aus der näheren Umgebung wie Bad Wurzach, dem Kreis Biberach und dem Allgäu.

Schön anzusehen ist es, wie bereits die Kleinsten mit ihren Kälbchen in den Ring treten. Hier ist die Aufregung noch deutlich spürbar. Da fließt dann schon mal die ein oder andere Träne, wenn es nicht so gelaufen ist, wie man sich erhofft hat. Große Mühe gaben sich die Nachwuchszüchter auch bei den beliebten Stalltafeln, die teilweise mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurden. Am Ende der Veranstaltung gab es dafür auch immer eine Prämierung mit Sachpreisen.

Eine noch weitere Anreise zu diesem Jungzüchtertag hatte der Preisrichter Johannes Henkelmann, der sich aus Nordrhein-Westfalen auf den Weg nach Bad Waldsee gemacht hatte. Er bewirtschaftet einen Hof im Münsterland mit Jersey Kühen und Holstein-Friesen. Insgesamt zog sich die Veranstaltung diesmal in die Länge, da der Preisrichter doch immer wieder zaghaft die Entscheidungen traf und immer wieder nachjustiert hatte. Somit war das Gruppenfoto statt um 14.30 Uhr erst um 15.30 Uhr. Leider waren zu diesem Zeitpunkt bereits viele Besucher schon gegangen, und gab den Kindern nicht mehr so den Stellenwert.

Regina Dilger als amtierende Braunviehkönigin unterstützte die Preisverleihung und Auszeichnung der Vorführer und Rinder. Wie immer wurde für das leibliche Wohl mit Kaffee und Kuchen durch die Jungzüchter gesorgt. Hier fand man auch die ehemaligen Braunvieköniginnen Veronika Hecht, Bianca Traut und Beate Bühler am Stand beim Kuchenverkauf.