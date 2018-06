Die drei Jungstörche in Michelwinnnaden werden am Mittwoch, 13. Juni, um 14.30 Uhr beringt. Das Nest, in dem die Tiere noch heimisch sind, befindet sich laut Pressemitteilung auf dem Dorfgemeinschaftshaus.

Im Anschluss an die Beringung erhalten auch die vier Jungstörche auf der Brauerei in Bad Waldsee-Steinach ihre Ringe. Dort soll es gegen 15.20 Uhr losgehen. Foto: Hans Daiber