Jungnarrenrat auf Ausflugstour

Geschicklichkeit und Gefühl waren gefragt, um im Seepark Linzgau beim Fußball-Golf gut auszusehen. Diesen hat sich der Jungnarrenrat der Narrengilde Schussentäler Reute als Ziel ausgewählt und hat dorthin einen Ausflug unternommen. Der Bollerwagen, ordentlich bestückt mit Vesper und Erfrischungsgetränken, durfte dabei nicht fehlen. Beim Fußball-Golf mussten statt mit Golfbällen und „Eisen“ Fußbälle auf dem 18-Loch-Fußballplatz in die Löcher versenkt werden. Die Bahnen waren bis zu 300 Meter lang und mit allerlei Hindernissen gespickt. So dauerte es einige Stunden, um den Golf-Parcours zu überwinden. Eine Einkehr im Freizeitpark und eine Abkühlung im See boten einen erfrischenden Abschluss für die begeisterten Jungnarren. Mit Vorfreude auf die nächsten geplanten Aktivitäten traten die Jungnarren ihre Heimreise an.