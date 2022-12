Jungmusikerin aus Gaisbeuren erhält Ehrung in Stuttgart

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Nachwuchshornistin Theresa Maucher vom Musikverein Reute-Gaisbeuren erhielt anlässlich ihres großen Erfolges beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ Mitte des Jahres in Oldenburg nun im Rahmen einer Ehrung die Urkunde des Landes sowie den Förderpreis des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg im Neuen Schloss in Stuttgart überreicht. Eingeladen in den Weißen Saal in die Landeshauptstadt hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann alle 1. Bundespreisträger*innen aus Baden-Württemberg. Die 14-jährige Theresa Maucher, die an der Bruno-Frey Musikschule in Biberach von Andreas Winter unterrichtet wird, war in diesem Jahr die einzige Hornistin aus ganz Baden-Württemberg, die einen 1. Bundespreis erzielte. Petra Olschowski, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst übergab der jungen Künstlerin aus Gaisbeuren während des Preisträgerkonzertes, bei dem zahlreiche Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Kultur zugegen waren, ihre Auszeichnung. Der Musikverein Reute-Gaisbeuren gratuliert Theresa ganz herzlich und wünscht ihr weiterhin viel Freude an und mit der Musik bei bester Kameradschaft.