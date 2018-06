Jungmusiker geben Konzert am Ostermontag

Der Blasmusikkreisverband Ravensburg lädt am Ostermontag, 21. April, um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter in Bad Waldsee zu einem Kirchenkonzert unter dem Motto „Vom Dunkel ins Licht“. Das Konzert wird gestaltet vom Kreisverbandsjugendblasorchester (KVJBO). Der Eintritt ist frei.

Das KVJBO Ravensburg ist ein Auswahlorchester des Blasmusikkreisverbands Ravensburg. Die jugendlichen Musiker im Alter zwischen 13 und 25 Jahren aus dem Kreisgebiet Ravensburg vereinen sich zu einem sinfonischen Blasorchester.

In Bad Waldsee spielen die Jungmusiker unter anderem „Sumus Futuro“, was wörtlich bedeutet „Wir sind die Zukunft“. Das Stück beruht auf dem alten Loblied „Ellacombe“. Außerdem steht das Stück „Bist Du bei mir“ von Johann Sebastian Bach, arrangiert von Siegfried Rundel, auf dem Programm sowie der „Canterbury Choral“ von Jan van der Roost, „Nimrod – 9. Variation der Enigma-Variationen“ von Edward Elgar, arrangiert von Alfred Reed, „Der Tod und das Mädchen“ von Franz Schubert, arrangiert von Johan de Meij, sowie „Escape from Plato´s Cave“ von Stephen Melillo.