Jungmusiker bei Probenwochenende in Balingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am zweitletzten Ferienwochenende konnte nach zweijähriger Coronaunterbrechung endlich wieder die traditionelle Jungmusikantenhütte des Musikvereins Reute-Gaisbeuren stattfinden. Am Freitagnachmittag starteten knapp 40 Jungmusiker und Betreuer nach kurzweiligen Kennenlernspielen vom Dorfplatz in Reute nach Balingen. Dort angekommen, starteten nach der Zimmerverteilung gleich die Proben, bevor im Anschluss an das Abendessen als Überraschung für die Teilnehmer ein Casinoabend im großen Gemeinschaftsraum stattfand, bei dem alle großen Spaß hatten. Der Samstag stand dann ganz im Zeichen von Musik und Aktivität. Neben der Erarbeitung verschiedener neuer Musikstücke im Gesamtorchester und in Ensembles, fand eine Hüttenrallye sowie abends der Hüttenzauber statt. Am Sonntagvormittag wurde nochmals fleißig musiziert, bevor nach einem Vorspiel und dem anschließenden Mittagessen die Heimfahrt nach Reute angetreten wurde. Alle Teilnehmer waren begeistert von der durch Jugendleiterin Miriam Miller und den Jugendausschuss perfekt organisierten Jungmusikantenhütte. Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Thüga Energie GmbH, die seit einigen Jahren die Durchführung der Jungmusikantenhütte durch ihr Sponsoring großzügig unterstützt.

Alle, die interessiert sind, was die Nachwuchsmusiker auf der Jungmusikantenhütte einstudiert haben, sind am Sonntag, 11. September 2022 um 14 Uhr herzlich zum Hüttenvorspiel ins katholische Gemeindehaus nach Reute eingeladen. Wir freuen uns über zahlreiche Zuhörer! Infos zum Erlernen eines Instrumentes gibt es gerne per Mail unter: jugendleiter@mv-reute-gaisbeuren.de