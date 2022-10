Jungmusiker aus Reute mit hervorragenden Ergebnissen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim diesjährigen Tag der Bläserjugend des Blasmusikkreisverbandes Ravensburg am 22. Oktober in Wolfegg zeigten fünf Nachwuchsmusiker*innen des Musikvereins Reute-Gaisbeuren, was sie auf ihren Instrumenten einstudiert hatten. Das Klarinettenduo mit Greg Oberhofer und Marius Maucher konnte die hochkarätige Jury mit einem „Duo“ von Frederic Berr, dem „Rondo“ von Anton Stadler sowie dem bekannten „Hava Nagila“ in einer Bearbeitung für zwei Klarinetten überzeugen und bekam das Prädikat „mit hervorragendem Erfolg teilgenommen“. Beide Klarinettisten wurden von Christine Zimmermann, Lehrerin an der JMS Bad Waldsee, vorbereitet.

Der Nachwuchsposaunist Jonathan Maucher erhielt ebenfalls die höchste Auszeichnung für seinen Vortrag. Manuel Zieher von der Bruno-Frey-Musikschule studierte mit dem jungen Instrumentalisten neben einer „Sonata“ von Georg Philipp Telemann auch das bekannte „Posaunenkonzert“ von Rimsky-Korsakoff ein.

Mit der „Romanze“ aus dem Konzert in Es-Dur für Horn von Wolfgang Amadeus Mozart sowie dem für Naturhorn komponierten Werk „Le Rendez-Vous de Chasse“ glänzte Theresa Maucher und erzielte ebenfalls das höchstmögliche Prädikat für ihren Vortrag. Die junge Hornistin wird ebenfalls an der Bruno-Frey-Musikschule von Andreas Winter unterrichtet, der auch als Pianist die beiden Blechbläser am Tag der Bläserjugend begleitete.

Für die JMS Bad Waldsee trat der junge Trompeter Noah Kösler mit der „Sonate Nr.1 Menuett und Andantino“ sowie „The Enchanted Trumpet“ an. Auch er erreichte, vorbereitet von Trompetenlehrer Ulrich Triebel, die tolle Wertung „mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“. Wir gratulieren den erfolgreichen Teilnehmern ganz herzlich zu ihren außergewöhnlichen Leistungen und wünschen ihnen in unseren Reihen weiterhin viel Freude an der Musik.