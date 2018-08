Jungmusiker überzeugen beim Abschlusskonzert

Auch in der zweiten Kurswoche waren zahlreiche junge Musikanten aus dem gesamten Landkreis Ravensburg an der Schwäbischen Bauernschule in Bad Waldsee sehr erfolgreich. So erzielten 38 Musikerinnen und 25 Musiker aus 20 Musikvereinen bei der Abschlussprüfung in Theorie und Praxis gute Ergebnisse.

Diese lagen durchschnittlich im D2-Kurs bei 79 Punkten (von maximal 100), beim D3-Kurs wurden gar 83 Punkte erreicht. Bester Kursteilnehmer war der 18-jährige Manuel Kreuzer (Saxofon) vom Musikverein Berg, er erzielte die Höchstpunktzahl 100 (Theorie 40, Praxis 60).

Die D-Lehrgänge der Bläserjugend Baden Württemberg stellen die musikalische Grundausbildung dar. Mit dem D2-Abschluss kann das Musizieren im eigenen Verein beginnen. Nach einem erfolgreichen D3-Kurs spricht man dann von einem vollumfänglich ausgebildeten Musiker. Neben dem Musizieren konnten auch Schnupperstunden im Dirigieren belegt werden. Während dieses Fach „Dirigat“ für die Teilnehmer des D3-Kurses obligatorisch ist, belegten auch drei Jugendliche aus dem D2-Kurs diesen anspruchsvollen Baustein. Wie schon in der Vorwoche füllten Familien, Freunde und Bekannte der Kursteilnehmer die Stadthalle Bad Waldsee an diesem Freitagnachmittag komplett.

„Insgesamt 130 Teilnehmer an beiden Seminarwochen dokumentieren, dass der Blasmusikkreisverband Ravensburg in Sachen Nachwuchs sehr gut aufgestellt ist“, freute sich Horst Dölle aus Aulendorf vom Blasmusikkreisverband Ravensburg in einem Grußwort. Sein Dank galt den eifrigen Teilnehmern: „Ich bin schon beim Zusehen einer Probestunde ins Schwitzen gekommen. Eure Strapazen haben sich gelohnt, dieser Abschluss bedeutet für alle einen wichtigen Schritt im Leben eines Musikers.“ Für Kreisverbandsjugendleiterin Kathrin Bischofberger zählt nicht nur der Überblick auf den aktuellen Leistungsstand der jungen Musiker. Sie lobte: „In den Kursen entsteht ein Wir-Gefühl, daraus erwachsen so manche Freundschaften und Beziehungen.“

Im ersten Konzertteil traten acht Ensembles auf die Bühne. Das Gesamtorchester dirigierte Matthias Walser, er ist Musikschulleiter in Salem. Zusammen mit weiteren elf hochqualifizierten Dozenten unterrichtete er diese Woche im besonderen Ambiente der Schwäbischen Bauernschule. Jetzt erklärten sich spontan vier Teilnehmer des D3-Kurses bereit, vor großem Publikum zu dirigieren. So präsentierten sich beim Musikstück „Harry at Hogwarts Teil 1“ Verena Oßwald (MV Königseggwald), Florian Weitgasser (MK Schloss Zeil), Valentin Schmidt (MV Baindt) und Manuel Kreuzer (MV Berg) als ernstzunehmende Nachwuchs-Dirigenten. Horst Dölle ermunterte diese Jungmusikanten, dieses Dirigat zum Start einer eigenen Dirigenten-Karriere zu nutzen. Nicht enden wollender Beifall wurde mit der Zugabe „Television Showcase“ belohnt.