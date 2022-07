Jungmusikanten zeigen ihr Können beim Vorspielnachmittag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim ersten Vorspielnachmittag der Jungmusikanten des Musikvereins Reute-Gaisbeuren nach der Coronazwangspause am Sonntag, 17. Juli, war das Dorfgemeinschaftshaus in Gaisbeuren bis auf den letzten Platz gefüllt. Gleich zu Beginn spielte das vereinseigene Vororchester mit seinen 20 Nachwuchsmusikern unter der Leitung von Patrick Lang auf. Mit ihrem Vortrag begeisterten die Zöglinge die Zuhörerschaft, so dass nach langanhaltendem Beifall gerne eine Zugabe gespielt wurde. Im Anschluss Stand der Auftritt der Musikalischen Früherziehung mit Marina Bühler auf dem Programm. Voller Begeisterung tanzten, musizierten und sangen die Jüngsten im Kreise der Musikerfamilie bei ihrem ersten großen Auftritt vor so viel Publikum. Nachfolgend trugen Block- und Querflöten verschiedene Melodien vor, die als Solo- oder in kleinen Gruppen zu hören waren. Die Klarinettisten und Saxophonisten konnten als nächstes ihr Können zeigen. Mit den Schlagzeugern folgten dann rhythmisch anspruchsvolle Darbietungen, die von den Zuhörern mit viel Beifall belohnt wurden. Zum Abschluss des gelungenen Vorspielnachmittags waren dann schließlich die Blechbläser mit Horn, Trompete und Posaune zu hören. Auch hier wurde gezeigt, dass die Jungmusiker des Musikvereins Reute-Gaisbeuren bereits beachtliche musikalische Leistungen erbringen.

Mit der Vorstellung verschiedener Blasinstrumente für die zahlreich erschienenen potentiellen Neueinsteiger endete der von Jugendleiterin Miriam Miller und dem Jugendausschuss bestens organisierte Vorspielnachmittag. Weitere Informationen zur Instrumentalausbildung erhalten interessierte Eltern unter folgenden Mailadressen: jugendleiter@mv-reute-gaisbeuren.de oder info@mv-reute-gaisbeuren.de.