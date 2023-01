Jungmusikanten spielten an Heiligabend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In diesem Jahr konnten die Jungmusikanten des Musikvereins Reute-Gaisbeuren wieder an Heiligabend weihnachtliche Lieder zur Freude der Bürger*innen spielen. Zahlreiche Interessierte hörten an den verschiedenen Stationen den weihnachtlichen Weisen der Bläser gerne zu. Jugendleiterin Miriam Miller freute sich sehr, dass an einigen Spielorten warme Getränke und Weihnachtsgebäck angeboten wurde. Es war für alle Jungmusiker*innen schön, nach zweijähriger Pause musikalisch an Heiligabend aktiv zu sein und so den Auftakt für ein schönes Weihnachtsfest zu machen. Ein herzliches Dankeschön an alle Zuhörer! Foto: MV Reute-Gaisbeuren