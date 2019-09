Die Jungmusikanten Reute-Gaisbeuren spielen am Sonntag, 15. September, um 14 Uhr ein Konzert im katholischen Gemeidnehaus in Reute. Dabei werden Stücke gespielt, welche die Jungmusikanten während eines Hüttenwochenendes in Balingen einstudiert haben.

Knapp 50 Jungmusikanten und ihre Betreuer verlebten während des Wochenendes laut Pressemitteilung des Verein ereignisreiche Tage mit intensiven Proben und lustigen Abenden. Am Samstagvormittag standen Proben in kleinen Gruppen und mit dem Gesamtorchester an. Nachmittags fand eine Hüttenrallye statt, die bei heißen Temperaturen auch ein wenig Abkühlung mit Wasserspielen brachte. Am Abend folgte ein Besuch der Sternwarte Zollern-Alb, der dem diesjährigen Hüttenmotto „Sonne, Mond und Sterne“ Pate stand. Am Sonntagmorgen wurden nochmals die Instrumente ausgepackt und nach dem Mittagessen konnte die Heimreise der von Jugendleiterin Vera Sigg und dem Jugendausschuss organisierten Hütte angetreten werden.