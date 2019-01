Junger Mann schlägt 32-Jährigen und beleidigt Polizei

Bei einem Streit hat ein 20-Jähriger am Sonntag gegen 4 Uhr in der Gemeinschaftsunterkunft in der Steinstraße in Bad Waldsee einen 32-Jährigen geschlagen.Die hinzugerufenen Polizisten stellten nach eigenen Angaben schnell fest, dass der junge Mann alkoholisiert war und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, weshalb er in Gewahrsam genommen und in ärztliche Behandlung gebracht wurde. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,9 Promille. Da sich der 20-Jährige gegen jegliche Maßnahme der Polizisten widersetzte, diese beleidigte und anspuckte, muss er sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.