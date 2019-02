Jungelferrat sammelt Spenden für die Radio-7-Drachenkinder

Auch in diesem Jahr sammelt der Waldseer Jungelferrat bei der Betreuung des Narrensamens am Gumpigen Donnerstag sowie am Fasnetsmontag Spenden für die Radio-7-Drachenkinder, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Nachdem im letzten Jahr über 800 Euro zusammengekommen sind, möchten wir diesen Erfolg sehr gerne wiederholen“, wird Oberelfer Marc Schroedter im Pressetext zitiert.

Durch die Betreuung des Narrensamens können die Kinder aktiv den Narrensprung erleben und die Eltern am Brauchtumsgeschehen teilnehmen. Dieses Betreuungsangebot ist kostenlos. „Getreu dem Motto ‚Wer en reachta Narr will sei, der langt au in sein Beutel nei‘ hoffen wir aber auf zahlreiche Spenden“, so Schroedter.

Im Mittelpunkt der Aktion Drachenkinder stehen Hilfen für kranke, behinderte oder traumatisierte Kinder und Jugendliche aus dem Sendegebiet von Radio 7.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr, gibt es eine Änderung. Aufgrund des Wechsels beim Aufstellungsplatz werden die Kinder laut Mitteilung an der Bleichestraße gegenüber der Ölmühle ab 13.30 Uhr in Empfang genommen.

Abholpunkt nach Sprungende ist wie gewohnt am Gumpigen auf der Hochstatt sowie am Fasnetsmontag in der Stadthalle.