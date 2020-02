Jungelferrat sammelt für Kinderschutzbund

Nach den Erfolgen aus den vergangenen beiden Jahren sammelt der Waldseer Jungelferrat auch diesmal bei der Betreuung des Narrensamens fleißig Spenden für einen guten Zweck. Das teilen die Verantwortlichen mit.

„In diesem Jahr sammeln wir Spenden für den Waldseer Kinderschutzbund und unterstützen dabei bewusst einen guten Zweck in Bad Waldsee“, sagt Oberelfer Marc Schroedter. „Durch die Betreuung des Narrensamens können die kleinsten Mäschgerle aktiv den Narrensprung erleben sowie die Eltern am Brauchtumsgeschehen teilnehmen. Sich um den närrischen Nachwuchs zu kümmern, ist für uns Jungelfer eine Ehrensache und für die Eltern völlig umsonst“, ergänzt Schroedter.

Der Treffpunkt für die Kinder am Gumpigen und Fasnetsmontag ist jeweils um 13.30 Uhr. an der Bleichestraße gegenüber der Ölmühle. Der Abholpunkt nach Sprungende ist am Gumpigen Donnerstag auf der Hochstatt und am Fasnetsmontag in der Stadthalle.