Junge Züchter zeigen ihr Vieh

Mit einem bunten Unterhaltungsprogramm und vielen Teilnehmern lockt am Sonntag, 9. September, ab 10.30 Uhr der 13. Jungzüchtertag der Rinderunion Baden-Württemberg (RBW) in die Versteigerungshalle in Bad Waldsee. Wie aus der Pressemitteilung der RBW hervorgeht, nahmen im vergangenen Jahr mehr als 90 Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg an diesem Event teil. Preisrichter Thomas Unsinn, Wessobrunn ist selbst aktiver Jungzüchter und bewirtschaftet einen Milchviehbetrieb mit Fleckvieh, Holstein und Braunvieh Kühen. Die Anmeldung ist ab dem 15. Juli möglich.

Beginnen werden die Jüngsten ab vier Jahre. Hier stehen der Spaß und das Vertrautwerden mit dem Tier im Vordergrund. Grundwissen über Alter, Fütterung und Abstammung spielen bei der Richterentscheidung aber ebenfalls eine Rolle. Die von den Kindern gestalteten Stalltafeln sind ein besonderer Anziehungspunkt und werden ebenfalls prämiert.

Je älter die Teilnehmer, um so professioneller wird laut Mitteilung auch das Auftreten. Bei den Jugendlichen treten erfolgreiche Jungzüchter, die sich zum Teil schon auf Bundesebene hervorgetan haben, gegeneinander an. Dies verspricht spannende Duelle auf europäischem Niveau. Der Sieger erhält eine Einladung zum nächsten Modul der „Young Breeder Academy“ der RBW. Um den Titel „Schönste Typkuh“ der Rasse Fleckvieh, Holstein und Braunvieh messen sich zahlreiche Töchter der RBW Vererber Anibay, Vavigo, Exol, Eprysha, Evra und Siwil.

Im Jungzüchter Café und in der Gaststätte Zur Versteigerungshalle kann man sich bei so viel Action kräftig stärken. Neu in diesem Jahr ist der große Spaßbereich für die Kinder mit Hüpfburg, Flohmarkt, Bastelangebote und ein großer Fußballplatz bieten eine Abwechslung zur Schau am letzten Sommerferientag in Baden-Württemberg.