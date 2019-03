Junge Union fordert Gründung der Straßenbaugesellschaft

Die Kreisverbände der Jungen Union Bodensee, Sigmaringen und Ravensburg fordern in einem Schreiben die „drei Kreistage auf, sich für eine sofortige Gründung einer Straßenbaugesellschaft“ einzusetzen. Der Ravensburger Kreistag entscheidet in seiner Sitzung heute ab 14.30 in Obereschach über die Gründung der Straßenplanungsgesellschaft „Planungsteam Bodensee-Oberschwaben-GmbH“. Nach SZ-Informationen will sich der Bodenseekreis nicht mehr daran beteiligen („B-30-Planungsteam: Stadt gibt zwei Millionen Euro, SZ vom 26. März).

In dem Schreiben der Jungen Union Ravensburg heißt es weiter: „Eine schnelle Gründung einer regionalen Straßenbaugesellschaft ist aus Sicht der Verbände zwingend notwendig, um eine effizientere Dynamik in zukünftige Verkehrsinfrastrukturprojekte des Bundes flächendeckend in der Region zu erreichen.“ Die JU-Kreisvorsitzenden seien der Meinung, dass es wichtig sei, nicht in altes „Kirchturm-Denken“ zurückzufallen, sondern gemeinsam Lösungen für eine Stärkung der gesamten Region zu finden. Die Kreisvorsitzende der JU Sigmaringen, Katharina Burger, erläutert in dem Schreiben: „Ein funktionierendes Straßennetz ist elementar für den Wettbewerb unter den Kommunen. Ohne diese funktionierende Verkehrsinfrastruktur wäre der ländliche Raum verloren. Die Straßenbaugesellschaft ist deswegen ein Projekt für uns als junge Generation.“

Der Kreisvorsitzende aus dem Bodenseekreis, Daniel Funke, wird ebenfalls zitiert: „Wenn die dann geplanten Baumaßnahmen durch das Landesverkehrsministerium auch tatsächlich finanziell abgesichert sind und die Landkreise nicht allein für die Finanzierung der Baumaßnahmen haften, dann ist das ein sinnvolles Instrument, um als Region mit einer Stimme zu sprechen.“

Abschließend erklärt Matthäus Bürkle, Vorsitzender der JU Ravensburg, in dem Schreiben: „Das Land hat die Möglichkeit geschaffen, kommunale Straßenbaugesellschaften zu gründen – jetzt müssen wir zusammen diese Chance nutzen, um unsere Region nach vorne zu bringen. Hier ist eine neue Dynamik gefragt.“