Junge Union Bad Waldsee wählt neuen Vorsitzenden

Der Stadtverband der Jungen Union (JU) Bad Waldsee hat sich zur Hauptversammlung im Gasthaus Grüner Baum getroffen. Bei den Wahlen wurde Lorenz Klingele einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt auf Marc Schroedter, der das Amt sechs Jahre lang inne hatte, teilt die JU in einem Presseschreiben mit.

Es sei an der Zeit, das Amt in noch jüngere Hände zu geben, so der bisherige Vorsitzende Marc Schroedter. Er freue sich, in Lorenz Klingele einen „hochmotivierten“ Nachfolger gefunden zu haben. Die JU habe sich als hörbare Stimme in Bad Waldsee und dem CDU-Stadtverband etabliert. Der 23-jährige Schroedter werde der JU laut Mitteilung weiterhin als Vorstandsmitglied und Stellvertreter des Bezirksverbandes treu bleiben, ebenso engagiere sich Schroedter im CDU-Stadtverband Bad Waldsee. Der 20-jährige Klingele kündigte an, die JU mehr an kommunalpolitischen Themen teilhaben zu lassen. „Wenn es um kontrovers diskutierte Themen in unserer Stadt geht, sollten sachliche Beiträge zur Lösungsfindung beitragen und nicht emotionale Beiträge in sozialen Netzwerken. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein Freund der direkten und klaren Ansprache. Das ist nicht immer bequem.“

Klingele ist seit fünf Jahren aktives Mitglied in der Jungen Union sowie bei der CDU mit dreijähriger Erfahrung als Finanzreferent in Kreis und Ort, teilt die JU weiter mit. Nach zwei Jahren bei der Marine, wovon er sechs Monate im Mittelmeer stationiert war, studiert Klingele im zweiten Semester Politik und Verwaltungswesen an der Universität Konstanz.