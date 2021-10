Junge Union aus Bad Waldsee hat einen neuen Ortsvorsitzenden gewählt

Der Ortsverband der Junge Union (JU) in Bad Waldsee hat am vergangenen Donnerstag ihre Hauptversammlung im Gasthaus zum „Grünen Baum“ abgehalten. Lorenz Klingele, der drei Jahre lang den Ortsverband als Ortsvorsitzender geleitet hatte, trat nicht erneut zur Wahl an. Er wurde rund vier Wochen zuvor zum neuen Vorsitzenden im Kreis Ravensburg gewählt.

Als sein Nachfolger stellte sich der 16-jährige Daniel Drewniok zur Wahl, der einstimmig zum neuen Ortsvorsitzenden gewählt worden ist. Als seine Stellvertreter wurden der 16-jährige Lukas Dachs, der 16-jährige Elias Imhof und die 27-jährige Franziska Heine gewählt. Der Ortsvorstand wird somit deutlich jünger, was nicht zuletzt auch damit zusammenhängt, dass die Junge Union Bad Waldsee in den letzten Monaten einen überdurchschnittlich hohen Neumitgliederzuwachs verzeichnen konnte.

Als Geschäftsführer der JU - Bad Waldsee wurde Max Renz (16) gewählt. Die Kasse wird in Zukunft vom neu gewählten Finanzreferenten Simon Frank (25) geführt. Für die Pressearbeit wurde Nick Deiber (16) als Pressereferent gewählt. Des Weiteren gehören dem Vorstand Lorenz Klingele (24), Birgitta Lutz (26), Carola Birk (25), Julia Jehle (25), Annalena Denninger (25), Nick Pillasch (17) und Steffan Diebold (29) als Beisitzer an.

Zum Ende der Veranstaltung bedankte sich der frisch gewählte Ortsvorsitzende für das einstimmige Wahlergebnis und betonte die Wichtigkeit einer guten Mitgliederbeteiligung.