Junge Philharmonie spielt im Rittersaal

Nach der Sommerpause setzen die Ludwigsburger Schlossfestspiele traditionell ihr Programm fort und können 2020 trotz Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Wolfegg im Rittersaal des Schlosses zwei Konzerte geben.

Die Junge Deutsche Philharmonie lädt unter dem Titel „Alle Sinne für die Siebte“ am Samstag, 5. September, um 20 Uhr in einen utopischen Raum ein, in dem Beethovens 7. Sinfonie zum Ausgangs- und Höhepunkt einer multimedialen Aufführung wird. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise entfaltet das Projekt eine besondere Relevanz: So macht es sich das künstlerische Team zum Auftrag, Abstandbestimmungen, Hygienevorschriften und die damit verbundenen Gefühle und Dynamiken nicht als Störfaktor der Performance zu begreifen, sondern vielmehr als Bestandteil eines lebendigen Konzeptionsprozesses zu denken – die weißen Leinwände des Action Paintings etwa werden zu Acrylglasscheiben, die als „Spuckschutz“ derzeit den Corona-Alltag prägen.

Mit dem Betreten des Veranstaltungssaals eröffnet sich für das Publikum ein Ereignisraum, in dem die Wahrnehmung in erster Linie über den Sehsinn funktioniert. In die Stille hinein treten nacheinander – analog zu den vier musikalischen Sätzen der Sinfonie – die Künstler gemeinsam mit Orchestermitgliedern und setzen sich in verschiedenen Kunstformen mit Beethoven auseinander. Die vier Sätze werden durch Action Painting, Choreographie, Physical Theatre und Videokunst neu interpretiert und mit den Sinnen erfahrbar gemacht, bevor „das Zukunftsorchester“ das Programm mit einer Aufführung der 7. Sinfonie unter der Leitung des britischen Dirigenten Joolz Gale musikalisch zum Abschluss bringt. Karten sind für 40 Euro erhältlich, für Festspielgäste unter 26 Jahren zu 25 Euro.

In der Matinée am folgenden Tag, am Sonntag, 6. September, um 11 Uhr, finden mit dem Solo-Violinisten und Konzertmeister Gustavo Surgik, dem Solo-Bratschisten Jano Lisboa und der Solo-Cellistin Ana-Helena Surgik drei Mitglieder des Ludwigsburger Festspielorchesters im Rittersaal des Schlosses zusammen und widmen sich den kleinen Schätzen der Kammermusik mit Werken von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und Sergei Tanejev. Karten sind zu 33 Euro erhältlich, für Festspielgäste unter 26 Jahren zu 29 Euro.

Das geplante Konzert Calmus Ensemble Amarcord ist verschoben.