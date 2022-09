Junge Philharmonie Oberschwaben tritt erstmals in der Waldseer Stadthalle auf

In der Stadthalle in Bad Waldsee findet am Samstag, 24. September, zum ersten Mal ein Konzert der Jungen Philharmonie Oberschwaben statt (Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19 Uhr). Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Die Junge Philharmonie Oberschwaben ist laut Pressemitteilung ein philharmonisches Orchesterprojekt, das sich aus ambitionierten Musikschülern sowie jungen Künstlern der Region Oberschwaben zusammensetzt. Die jugendlichen Musiker erarbeiten sich unter professioneller Leitung und intensiver Betreuung ein anspruchsvolles Konzertprogramm.