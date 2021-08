Junge Kirche jongliert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Gummistiefelflohmarkt der KLJB Michelwinnaden am Samstag, den 24.07., war die Mobile Junge Kirche (Jugendseelsorge Bad Waldsee) mit einem Jonglierangebot vor Ort. Im wunderschönen Pfarrgarten betrieb der Kirchengemeinderat einen eigenen Flohmarktstand und die Jugendseelsorge war mit (Leih-)Fahrzeug und verschiedenstem Spielematerial präsent. Günter Brutscher, ehemaliger Rektor des Gymnasiums am Bischof-Sproll-Bildungszentrum in Rißegg, brachte Jugendlichen- und Kindern die Grundlagen der 3-Ball-Jonglage bei, eine Fähigkeit, die er sich in seiner Zeit als Internatspädagoge angeeignet hatte, um Jugendliche zu aktivieren und ihre „rechte- und linke Gehirnhäfte zu verbinden“. „In der Regel braucht man einige Wochen um die Technik halbwegs zu beherrschen“, so Brutscher. Doch manchmal offenbaren sich Naturtalente wie Tabea und Lennart Wieland aus Bad Waldsee, die den Dreh in wenigen Minuten heraus hatten. Trotz des anfänglich nicht so stabilen Wetters kamen mehr und mehr Familien hinters Pfarrhaus und als die Sonne heraus spitzte, waren dann auch gut 60 Bälle in der Luft oder am Boden.