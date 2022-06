Julia Arnegger von der TG Bad Waldsee siegreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Julia Arnegger von der TG Bad Waldsee Triathlon sowie Daniel Steinhauser, Sascha Max und Tobias Sonntag starteten beim „5. Granfondo Vosges“ im französischen La Bresse den ersten Radmarathon des Jahres. Bei diesem Rennen konnte die Qualifikation für die UCI Weltmeisterschaft der Amateure 2022 in Trento erreicht werden. Auf die Männer wartete eine Strecke von 180 Kilometern und 3500 Höhenmetern. Mit einer Gesamtzeit von 05:29 bedeutet dies für Daniel Steinhauser eine erfolgreiche Qualifikation. Sascha Max und Tobias Sonntag kamen mit einer Zeit von 06:21 beziehungsweise 05:51 ins Ziel. Bei den Frauen ging es auf einem Rundkurs von 122 Kilometern und 2700 Höhenmetern ebenfalls um die begehrten Qualifikationsplätze. Mit einem Sieg in ihrer Altersklasse AK F19 und einem 5. Platz in der Gesamtwertung der Frauen gelang es Julia Arnegger von der TG Bad Waldsee somit ebenfalls ein Ticket für die Weltmeisterschaft in Italien zu lösen.

Am Sonntag, 22. Mai fand erneut der langjährig etablierte Triathlon des TV Forst über eine verkürzte olympische Distanz (1000 Meter Schwimmen, 32 Kilometer Radfahren und 7,5 Kilometer Laufen) statt. Mit einer Gesamtzeit von 01:44 kam Julia Arnegger auf Platz 2 der AK 25 ins Ziel.