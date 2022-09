Julia Arnegger fährt bei der WM auf Rang sieben

Mittendrin statt nur dabei lautete das Motto der Bad Waldseer Radsportler Julia Arnegger und Daniel Steinhauser bei der offiziellen Weltmeisterschaft der Amateure im Straßenrennen im italienischen Trient. Mit einer Gesamtdistanz von 143 Kilometern und rund 4000 Höhenmetern führte der Rundkurs des Granfondo auf den Monte Bondone, dem Hausberg von Trient und Scharfrichter legendärer Giro-Etappen. Unter 1533 Fahrer aus 58 Nationen waren im Starterfeld auch 99 deutsche Fahrer vertreten. Dazu gehörten Julia Arnegger und Daniel Steinhauser aus Bad Waldsee.

Mit einer Gesamtzeit von 5:33 Stunden kam Arnegger am sonnigen Renntag auf Rang sieben und als beste deutsche Fahrerin in der Altersklasse der Damen 19-34 ins Ziel. Steinhauser erzielte mit einer Gesamtzeit von 4:52 Stunden Platz 38 in der Altersklasse der Männer 35-39. Auf der Strecke wurden beide Fahrer laut Mitteilung von ihren Familien betreut, verpflegt und mit Zwischenzeiten versorgt. „Es hat sich erneut gezeigt, dass hinter einem Wettkampf viel mehr steckt als nur ein einzelner Athlet“, teilt Julia Arnegger mit.