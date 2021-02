Jugendseelsorge in Bad Waldsee startet Online-Lauftreff

Eine sportlich-spirituelle Antwort auf den anhaltenden Lockdown soll der Online-Lauftreff der neuen BDKJ-Dekanatsstelle „Mobile Junge Kirche“ für den Raum Bad Waldsee – Bad Wurzach – Aulendorf – Oberes Achtal sein. Nach einem erfolgreichen Pilotlauf mit 14 Teilnehmer soll das Angebot jetzt ab dem Fasnetsmontag, 15. Februar, jede Woche um 18 Uhr starten.

Zielgruppe sind Jugendliche ab 16 Jahre, junge Erwachsene und junge Eltern. Die Idee: Laufen sei eine der sehr guten Möglichkeiten, den Kopf frei und den Körper in Bewegung zu bringen. Laufen habe aber auch eine spirituelle Dimension, denn es biete die Möglichkeit, einen der besten und einfachsten Wege zur Meditation zu nutzen. Der Rhythmus der Schritte und des Atmens helfe, innerlich frei zu werden und loszulassen.

Kurz vor 18 Uhr sollen sich alle Läufer via Zoom ins Training einloggen. Dann bringt Eva Wassmer, Physiotherapeutin und Übungsleiterin, die Gruppe mit einem kurzen Warmup in Schwung und zeigt Dehn- und Kräftigungsübungen.

Im Anschluss daran geben Sr. Tobia vom Kloster Reute und Diakon David Bösl den Läufer einen kurzen, knackigen Impuls für den Lauf.

Jeder läuft in seinem Tempo

Nun begeben sich alle Sportler coronabedingt allein oder zu zweit auf die Trainingsstrecke ihrer Wahl. Gelaufen wird etwa 30 bis 60 Minuten. Jeder solle das Tempo selbst bestimmen und nach persönlichem Rhythmusempfinden laufen. Es gehe nicht um Höchstleistungen. Der Einstieg sei jederzeit und auf jedem Fitnesslevel möglich. Alternativ könnten Teilnehmer auch Nordic-Walking praktizieren oder in Intervallen laufen und gehen.

Um 19.30 Uhr treffen sich alle Teilnehmer wieder online zu einem gemeinsamen Abschluss. Die Teilnahme ist gratis. Das Angebot ist konfessionsoffen und vom Wohnsitz unabhängig.

Anmeldung und Infos an: David Bösl, DBoesl@bdkj-bja.drs.de, 07524/404119. Wer schon am Fasnetsmontag mitlaufen möchte, um keinen Corona-Blues zu kriegen, den erwarte ein Impuls zum Thema Freude. Auch in einem sportlichen, Fasnet tauglichen Häs mitzumachen, sei möglich, solange es nicht am Laufen hindere. Zu dem empfehle es sich, die Bekleidung der Witterung anzupassen, sowie Reflektoren an der Kleidung und eine Stirnlampe zu tragen.