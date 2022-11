Jugendmusikschule beim Wertungsspiel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Tolle Erfolge erzielten Schüler und Schülerinnen der Jugendmusikschule Bad Waldsee beim Wertungsspiel, das am „Tag der Bläserjugend“ des Blasmusikkreisverbands Ravensburg in Wolfegg stattfand. Aus der Bläserklasse Ulrich Triebels spielte Emma Müller vom Musikverein Alttann zwei Trompetenstücke, die mit „sehr gut“ bewertet wurden. Dieselbe Bewertung erhielten die Trompeter von der Jugendmusikschule Simon Heber mit der „Fantasia para la Tromba“ und Noah Kösler mit zwei Sonaten von James Hook. Linda Sigg und Beate Miller aus der Klarinettenklasse von Christine Zimmermann und der Flötenklasse von Marina Bühler spielten als Flöten- und Klarinettenduo Werke von Händel, Devienne und W. F. Bach. Sie wurden ebenfalls mit „sehr gut“ bewertet. Die Krönung bildete das Klarinettenduett von Marius Maucher und Greg Oberhofer aus Zimmermanns Klasse. Das Vorspiel der Angehörigen des MV Reute-Gaisbeuren wurde mit „hervorragend“ beurteilt. Der Leiter der Jugendmusikschule, Ulrich Triebel, ist stolz auf die Leistungen seiner Schülerinnen und Schüler, zeigen sie doch die Qualität des Unterrichts in der Jugendmusikschule: „Kurz nach Schuljahresbeginn schon so viele Erfolge zu erzielen, ist einfach fantastisch“.