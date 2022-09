Jugendmusikschule beginnt wieder mit dem Unterricht

Die Jugendmusikschule Bad Waldsee bietet zum Schulhalbjahresbeginn am Samstag, 1. Oktober, wieder Möglichkeiten zum Einstieg an. Aufgrund steigender Nachfrage wurden die Früherziehung und Mutter-Kind-Gruppen ausgebaut und ab dem 1. Oktober beginnt ein neuer Gitarrenlehrer mit Erfahrung in der Popularmusik und beim Band Coaching seine Tätigkeit, teilt die Schule mit.

Am Sonntag, 25. September, findet von 10 bis 12 Uhr im Gymnasium Döchtbühl in Bad Waldsee ein Schnuppertag für Interessierte statt. Alle Instrumente können an diesem Tag unter fachlicher Beratung ausprobiert werden. Parallel dazu werden im Musiksaal Konzertvorträge von Wertungsspielteilnehmern geboten. Wer an diesem Tag verhindert ist, kann auch Kontakt über die Musikschulverwaltung zu den jeweiligen Fachlehrern aufnehmen oder jetzt schon eine Schnupperstunde beim Fachlehrer machen. Außerdem wurde die Webseite der Jugendmusikschule neu gestaltet und den Bedürfnissen angepasst. Ebenso ist die Musikschule jetzt auf Instagram vertreten.

Musizieren bereitet nach Angaben der Jugendmusikschule nicht nur Vergnügen, sondern wirkt sich auch positiv auf die persönliche Entwicklung aus. Gerade während der Corona-Einschränkungen habe sich gezeigt, wie wichtig ein Musikinstrument als „sozialer“ Begleiter sein kann. Interessierte Kinder und Jugendliche, auch Erwachsene, können Gesang, Holz- und Blechblasinstrumente sowie Tasten-, Streich- und Zupfinstrumente, aber auch Schlagwerk an der Musikschule erlernen.