Jugendmusikschule Bad Waldsee verabschiedet Lilo Steinmetz

Den Gymnasialjahrgängen bis 2011 ist die Schulsekretärin Lilo Steinmetz vertraute Anlaufstelle in vielen Anliegen gewesen, quasi eine Art Schulsozialarbeiterin. Aber sie war nicht nur Sekretärin im Gymnasium, teilt die Jugendmusikschule Bad Waldsee in einem Presseschreiben mit. Als die Stadt eine Jugendmusikschule (JMS) mit sehr schlanker Verwaltung ins Leben rief, sei in Lilo Steinmetz schnell die Richtige gefunden worden. Anfangs „nebenher“, nach Ende des Schuldienstes war sie weiter Sekretärin und erste Anlaufstelle der JMS, wie es in dem Schreiben weiter heißt. Bis zum 75.Lebensjahr sei sie ununterbrochen 45 Jahre in JMS-Diensten gewesen. Ein sichtbares Zeichen ihrer hohen Wertschätzung sei eine bis heute im Sekretariat existierende mit bunten Ansichtskarten geschmückte Wand vom Boden bis zur Decke, gesendet von ihren jungen Fans.

Nun wurde die Sekretärin im Beisein zahlreicher Lehrkräfte verabschiedet. Vorsitzender Peter Lutz dankte ihr mit diesen Worten: „Nie hast Du auf die Uhr geschaut, Feierabend war erst nach Erledigung sämtlicher Arbeiten, Überstunden oder Freizeitausgleich existierten für Dich nicht. Und genau davon profitierte unsere JMS. Wenn wir heute ein angemessenes ,Danke’ für deine imponierende Leistung versuchen, bleibt es beim Versuchen. Versuchen wir es mal so: Für die JMS warst Du schlicht ein Glücksfall, der uns geschenkt wurde“, wird Lutz in dem Schreiben zitiert. Auch Nachfolgerin Elisabeth Philipp, der Nachfolgerin dankte er bereits jetzt für ihren Einsatz und dafür, sie im Team zu haben.