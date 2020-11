Jugendlicher uriniert in Streifenwagen

Eine Anzeige wegen Beleidigung und Sachbeschädigung erwartet einen 17-Jährigen, der am Samstagabend gegen 23 Uhr eine Glasflasche gegen eine Terrassentür in der Bad Waldseer Johann-Sebastian-Bach Straße geworfen hatte. Als ihn der 55-jährige Hausbesitzer darauf ansprach, lief der Teenager mit einem Freund davon, teilt die Polizei weiter mit. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es dem Mann, den 17-Jährigen und dessen Freund einzuholen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei beleidigte der Jugendliche den 55-Jährigen mehrfach. Als der junge Mann im Streifenfahrzeug saß, urinierte er in dieses und beleidigte auch die eingesetzten Beamten. Der 17-jährige wurde nach Abklärung des Sachverhalts seinem Vater übergeben.