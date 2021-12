Jugendkulturhaus Bad Waldsee bekommt mit Lea Holly eine neue Leiterin

Mit Lea Holly hat das Jugendkulturhaus Prisma in Bad Waldsee ab 3. Januar 2022 wieder eine neue Leitung. Einigen Kids und Eltern müsste Holly bereits bekannt sein, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt. Von 2015 bis 2018 arbeitete bereits sie im Jugendkulturhaus als Kinder- und Jugendbeauftragte. In den vergangenen knapp drei Jahren hatte Lea Holly in Biberach das Jugendhaus „9teen“ geführt.

„Die Stadt Bad Waldsee und auch das Jugendkulturhaus Prisma habe ich während meiner Zeit dort ins Herz geschlossen. Wieder hierher zurückkehren zu können, zu neuen Herausforderungen und Aufgaben, war ein großer Wunsch von mir“, sagt die künftige Leiterin.

Auch Bürgermeister Matthias Henne freut sich: „Frau Holly kommt mit großer Begeisterung nach Bad Waldsee zurück. Sie kennt sich bestens mit den Strukturen im Prisma aus. Die zusätzlichen Erfahrungen, die sie in der Leitung des Jugendhauses in Biberach gesammelt hat, kommen uns und den Bad Waldseer Kindern und Jugendlichen zugute. Auf die Zusammenarbeit freue ich mich schon sehr.“

Ab dem 1. Februar soll Lea Holly von einem Sozialpädagogen mit einem Beschäftigungsumfang von 100 Prozent unterstützt werden. Dann kann das Jugendkulturhaus laut Mitteilung den Kindern und Jugendlichen erneut ein erweitertes Angebot ermöglichen.

Nachdem das neue Team zusammen ist, sollen die Öffnungszeiten durch Mitbestimmung des Leitungsteams und mithilfe einer Umfrage bei den potenziellen Jugendhausbesuchern neu strukturiert und an die Bedürfnisse angepasst werden.