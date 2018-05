Jugendkultur im Garten: Projektgruppe gestaltet Prisma-Outdoorbereich neu

Mit der Installation einer wetterfesten Outdoortischtennisplatte vergangenen Spätsommer wurde ein langgehegter Wunsch Jugendlicher von der Stadtverwaltung realisiert, ein cooles Graffiti-Mandala verschönert seitdem auch die Rückfassade des Jugendkulturhauses. Nun hat eine Projektgruppe von acht Mädels und Jungs im Alter zwischen 14 und 16 Jahren unter Anleitung der Praktikantin und Azubine Anna Damoune die weitere Gestaltung des Outdoorbereichs in Angriff genommen, teilt die Stadtverwaltung mit. Nach dem Motto „Wir schlagen Wurzeln“ haben die Jugendlichen laut Mitteilung so die Möglichkeit, eigene Gestaltungsideen umzusetzen und sich damit noch mehr mit der Einrichtung und dem Garten zu identifizieren. Neben kleineren Objekten wurde ein Blumenbeet angelegt und bepflanzt. Sogar ein Blumentrog entstand in Eigenleistung im Prisma-Werkraum. Den Zaun verschönert nun eine künstlerische Graffiti-Holzbeplankung. Jeder Teilnehmer gestaltete seine eigene gesprayte Stele. In Planung befindet sich noch eine Neugestaltung zweier Mosaiksitzblöcke. Foto: Prisma