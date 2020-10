Jugendkinogeht an den Start

Eigentlich hätte „Young Seenema“ bereits Ende März an den Start gehen sollen. Aber die corona-bedingten Kontaktbeschränkungen haben das Team kalt erwischt, teile sie in einer entsprechenden Pressemitteilung mit. Nun also heiße es „Young Seenema reloaded“. Am Freitag, 23. Oktober, zeigen das Team um 18 Uhr im Genossenschaftskino „Seenema“ in der Biberacher Straße den australischen Film „Milla meets Moses“ (OMU, Originalversion mit Untertiteln).

„Young Seenema“ ist ein Kinoprogramm für die Jugend, das in Zusammenarbeit von Seenema, Kinder-und Jugendbeauftragter der Stadt und Projektgruppe Kino entstanden ist; die Projektgruppe Kino hatte sich im jüngsten Jugendhearing gebildet. Einmal pro Seenema-Programmzyklus – also alle sechs Wochen – wird ein Film von den Jugendlichen ausgewählt und unter dem Slogan „Young Seenema“ vorgeführt. Für einen extra ermäßigten Preis für Jugendliche von 6 Euro. Zum Start von „Young Seenema“ gibt es eine besondere Snack-Überraschung, heißt es in der Pressemiteilung-

Nach der Coronaverordnung ist nur eine begrenzte Saal-Belegung möglich, daher bitten die Organisatoren um Reservierung unter info@seenema.de. Die AHA-Regeln müssen eingehalten werden.