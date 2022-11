Jugendhaus Prisma: Ferienspaß-Gewinnspiel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 18. Oktober fand die Preisübergabe des Ferienspaß-Gewinnspiels 2022 statt. Acht Einsendungen begeisterten die Jury aus Lea Holly, Kinder- und Jugendbeauftragte, und Thomas Gut von der Kreissparkasse Bad Waldsee.

Die Kreissparkasse sponsert seit Jahren den Hauptpreis des Ferienspaß-Gewinnspiels, in diesem Jahr eine Nintendo Switch. Die Aufgabenstellung im Jahr 2022 lautete: „Mein schönster ‚endlich-wieder’-Moment nach der Corona-Pandemie“. So erreichten das Jugendhaus Prisma Aufnahmen vom Altstadt- und Seenachtfest und Sommerurlauben. Der Hauptgewinn ging allerdings an eine Fotocollage von Ole Schoof, elf Jahre.

Die glücklichen Gewinner beim diesjährigen Ferienspaß des Jugendhauses freuten sich sehr über ihre Preise, die ihnen Oberbürgermeister Matthias Henne und Thomas Gut als Vertreter der Kreissparkasse überreichten.