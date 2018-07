Bereits am 21. Juli durfte Josef Rinczi seinen 90. Geburtstag im Kreise seiner Familie feiern. Orstvorsteher Strobel gratulierte dem Jubilar im Namen von Stadt und Ortschaft und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft, heißt es in einer Mitteilung. Der Jubilar, der erst vor drei Jahren mit der Familie der Tochter nach Gaisbeuren gezogen ist, fühlt sich in Gaisbeuren wohl und genießt die Spaziergänge in der schönen Umgebung.Foto: Greti Erdei-Rinczi