Jetzt spricht Ole Münder über seine Absage als Erster Beigeordneter

In der Sitzung am Dienstag, 17. März, ab 18 Uhr im Haus am Stadtsee steht noch eine weitere Wahl auf der Tagesordnung. Wie den Sitzungsunterlagen zu entnehmen ist, wird ein Stadtrat berufen, der die Vereidigung und Verpflichtung des neuen Bürgermeisters Matthias Henne übernimmt. Denn gemäß der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung „vereidigt und verpflichtet ein vom Gemeinderat gewähltes Mitglied den Bürgermeister in öffentlicher Sitzung im Namen des Gemeinderates auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Amtspflichten“. Die Amtseinsetzung soll laut Sitzungsvorlage im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, 20. April, um 18.30 Uhr in der Stadthalle stattfinden. Übrigens: Das Landratsamt Ravensburg hat die Bürgermeisterwahl zwischenzeitlich für gültig erklärt. Außerdem geht es in der Sitzung um den „Solarpark Hierbühl“ und darum, ob und wie die Stadt ein Sicherer Hafen wird.