Kabarettist Philipp Weber (Foto: Veranstalter) ist am Donnerstag, 22. Dezember, um 20 Uhr mit seinem Programm „Durst! Warten auf Merlot“ im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee zu Gast. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf für 22 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 23 Euro. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es bei der Tourist-Information unter Telefon 07524/941342 oder unter www.kultur-am-see.de.