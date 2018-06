Jetzt herrscht Narrenfreiheit in Bad Waldsee

Auch das 80. Narrenrechtabholen hat wieder für etliche Lacher und gute Stimmung im Rathaussaal gesorgt. Bundestagsabgeordnete und Bad Waldseer lauschten am Mittwochabend gleichermaßen den fein pointierten Anspielungen der Nachtwächtergruppe und des Hofmarschalls. Bürgermeister Roland Weinschenk wurde traditionell der Strohhut aufgesetzt und so herrscht für die bevorstehenden Fasnetstage Narrenrecht und Narrenfreiheit in der Kurstadt. AHA.

Kurier Paul Maucher erbat den hohen Rat im Auftrag des Zunftrates um uneingeschränkte Regierungsgewalt der Stadt. Nach reiflicher Überlegung und „der Gscheidere gibt nach“-Zwischenrufen ließ sich das Gremium aber auf den Machtwechsel ein. Lauter Applaus brandete im Raum auf. Großen Beifall erhielt auch die Nachtwächtergruppe um Büttel Franz Müller. Gekonnt und kurzweilig wurde die illustre Gästeschar nun unterhalten. Und so forderte der Büttel einen neuen Radius für den Citybus und zog die Grenze gar „in die Ortschaften Wangen, Ulm und Sigmaringen“.

Dann feierte der neue Hofmarschalls Felix Schmidinger eine gelungene Premiere. Er sorgte gleich zu Beginn seiner Rede für Heiterkeit, als er etwa das Stadtoberhaupt und seinen Kämmerer als „Hannes und d’r Bürgermeister“ bezeichnete. Bernhard Schultes erhöhte diesen Ausdruck angesichts der in Aussicht stehenden Großen Kreisstadt Bad Waldsee auf „Thomas und d’r Oberbürgermeister“. Außerdem überreichte er Weinschenk im Namen des Gemeinderats „Vinoschenko’s Zapftrainer“, damit zukünftig nicht mehr 17 Schläge vergehen müssen, ehe der Zapfanstich beim Altstadt- und Seenachtfest gelingt. Vielleicht hätte aber auch das Hinweisschild „Taster mittig und fest drücken“ geholfen.

An- und einstimmen

Humoristische Seitenhiebe hielt der Hofmarschall für die prominenten Gäste parat und kam unter anderem auf Justizminister Guido Wolfs Fahrradkünste zu sprechen, die bekanntlich in einem Fahrradunfall endeten: „An einem Gasthof er dann zamma zuckt, weil ihm n Goißbock in d Spoicha juckt.“ Wolf amüsierte sich dabei sichtlich. In der Folge stellte Schmidinger seine Musikalität unter Beweis. Sei es, als er auf Regierungspräsident Klaus Tappeser keck das Aulendorfer Lied wie folgt umdichtete: „I bin n Tübinger. I bin was B’sonders. I komm von Tübingen. I glaub jetzt honders. I fahr d Neckar immer stochrig runter. Mit mir goht d’ CDU doch niemols unter“. Oder als er die Zeilen „Es klappert koi Kraftwerk im Steinacher Bach“, an- und die Zuschauer beim „klipp, klapp“ einstimmten.

Die besondere Beziehung von Bad Waldsee zu Aulendorf durfte in Schmidingers Rede natürlich nicht fehlen. So hielt er für Landrat Harald Sievers, der wohl zuerst der Fasnetseinladung nach Aulendorf folgen wollte, einen einfachen Merksatz parat: „Nach Aule anstatt nach Waldsee zu gehen, isch wia statt d’ Champions League, Kreisligafußball sehen“. Etwas später fragte er gewieft, ob eigentlich jeder wisse, wofür die Abkürzung WLAN steht. Seine Antwort: „Waldsee linkt Aulendorf nie.“

Es folgte Lokalkolorit und so witzelte der Hofmarschall über den Schiefertafeln-Beschluss des Gemeinderats, der fast schon als Narretei durchgehen könnte. Sein Vorschlag: die Gastronomen sollen ihre Preise auf die zukünftigen Windräder schreiben. Auch das Thema Parkplätze wurde gestreift, ehe die Rede auf das Kopfsteinpflaster in der Innenstadt fiel und er den geforderten Granitplatten-Streifen für Rollator-Fahrer werbewirksam in Szene zu setzen wusste. Mit dem „Walk of Rolli“ könnten Millionen von Touristen angesprochen werden.

Der Hofmarschall erklärte zudem die eigentliche Intention der großen grünen Kunstbrillen, die in der Kur-stadt jüngst für Gesprächsstoff sorgten: „Symbolisch die Brillen für dr Gmoindrat gestaltet, dass ihr mol Durchblick für Sorgen d’r Bürger erhaltet.“ Für einen besseren Durchblick setzten die Zunfträte den Gemeinderäten schmucke rote „Bürger-Sorgen-Erkennungs-Radar-Brillen“ auf. Schmidingers Premieren-Auftritt quittierten die Zuhörer mit einem langanhaltenden Applaus.

Nach dem offiziellen Teil der Machtübernahme verlagerten sich die Feierlichkeiten in gewohnter Manier in die umliegenden Restaurants und Bars.

