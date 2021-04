„Jetzt erst recht“: Bernadette Behr lässt sich nicht einschüchtern

Das jüngste Vatikan-Dekret hat auch Geistliche aller Hierarchien, Ordensleute, Theologieprofessoren und kirchliche Gremien verärgert. Auch die Waldseer Pfarrer Thomas Bucher und Stefan Werner wollen diese Vorgaben nicht hinnehmen und gaben in Gottesdiensten bekannt, dass sie auf Wunsch weiterhin für gleichgeschlechtliche Paare da sind. „Die Bitte um Segen, wenn zwei Menschen sich lieben und verbindlich ja zueinander sagen, kann niemand verweigern“, steht für Werner fest.

Er sei erschüttert, wie wenig die vatikanische Behörde „pastoral“ an die Menschen denke. „Manchmal steigt die Frage in mir auf: Ist das noch meine Kirche?“ Dennoch wolle er als Seelsorger nicht den Kopf in den Sand stecken. „Ich werde versuchen, dass ich das, was ich von Jesus verstanden habe, praktisch lebe in den dienstlichen Funktionen als Pfarrer. Bei Jesus finde ich mich in bester Tradition wieder, was es heißt, dem Mensch und nicht den Gesetzen und Vorschriften den Vorrang zu geben“, so Werner dazu.

Auch der katholische Frauenbund lehnt das „Dubium“ ab. „Wir sprechen uns dafür aus, gleichgeschlechtlichen Paaren den Segen Gottes für ihre Partnerschaft zu spenden. Das kategorische ’Nein’ aus Rom nehmen wir zur Kenntnis, aber wir sehen im ’Synodalen Weg’, den wir mit anderen gehen, den richtigen Ansatz, über gelingende Beziehungen weiter nachzudenken und Entscheidungen zu treffen“, übermittelte Ortsvorsitzende Gaby Merk die offizielle Stellungnahme des Frauenbundes.

Die lokale Aktionsgemeinschaft „Maria 2.0“ ist nach Angaben von Sandra Weber ebenfalls schockiert über die starre Geisteshaltung kirchlicher Würdenträger in Rom, die hier zum Ausdruck komme. „Diese Aussage hat vielen Katholiken einen heftigen Dämpfer verpasst. Und gerade die Engagierten fragen sich nun ernsthaft, ob sie noch Teil dieser Institution bleiben möchten“, gibt die Gemeindereferentin zu Bedenken. (saz)